В Горнозаводском районе пьяный водитель отправится в колонию

В июле 2016 года полицейские остановили автомобиль. Водитель оказался пьяным. Результаты медицинского освидетельствования показали, что в выдыхаемом им воздухе содержится 1,37 мг/л абсолютного этилового спирта.

В отделе полиции выяснилось, что задержанный автомобилист годом ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда ему было назначено 12 суток ареста в местном изоляторе временного содержания. В этот раз в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Суд признал его виновным и приговорил к одному году двум месяцам 10 дням лишения свободы в колонии общего режима. На два года его лишили прав. Решение суда вступило в законную силу.