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11:43 (мск), источник: Новости Перми

В Горнозаводском районе пьяный водитель отправится в колонию

В Прикамье вынесен приговор 30-летнему жителю посёлка Тёплая Гора Горнозаводского района. Мужчина признан виновным в повторном нетрезвом вождении.

В июле 2016 года полицейские остановили автомобиль. Водитель оказался пьяным. Результаты медицинского освидетельствования показали, что в выдыхаемом им воздухе содержится 1,37 мг/л абсолютного этилового спирта.

В отделе полиции выяснилось, что задержанный автомобилист годом ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда ему было назначено 12 суток ареста в местном изоляторе временного содержания. В этот раз в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Суд признал его виновным и приговорил к одному году двум месяцам 10 дням лишения свободы в колонии общего режима. На два года его лишили прав. Решение суда вступило в законную силу.

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