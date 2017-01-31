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11:37 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

По факту взрыва газа в Белорецке возбуждено уголовное дело

Следователи усмотрели в происшествии признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Источник: ГТРК Башкортостан

Следственными органами СУ СКР по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в результате взрыва газа в Белорецке.

Как сообщили в ведомстве, дело возбуждено по признакам причинения смерти по неосторожности.

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По версии следствия, местный житель пришел помощь хозяину квартиры с ремонтом холодильника. Мужчина принес с собой газовое оборудование для пайки материалов. В ходе ремонта в результате самовольного подключения газового оборудования произошел хлопок, разрушивший квартиру.

56-летний хозяин квартиры получил ожоги и травмы, от которых скончался на месте. Его дочь и местный житель были госпитализированы в Белорецкую центральную районную больницу.

— Устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, — добавили в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан.

Напомним, ЧП произошло 30 января по улице Федора Алексеева. Из дома было эвакуировано более 25 человек. Взрыв уничтожил стену между кухней и залом квартиры, выбил окна.

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