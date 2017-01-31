По факту взрыва газа в Белорецке возбуждено уголовное дело

Как сообщили в ведомстве, дело возбуждено по признакам причинения смерти по неосторожности.

Следственными органами СУ СКР по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в результате взрыва газа в Белорецке.

В соцсети появилось видео горящей квартиры в Башкирии после хлопка газо-воздушной смеси

По версии следствия, местный житель пришел помощь хозяину квартиры с ремонтом холодильника. Мужчина принес с собой газовое оборудование для пайки материалов. В ходе ремонта в результате самовольного подключения газового оборудования произошел хлопок, разрушивший квартиру.

56-летний хозяин квартиры получил ожоги и травмы, от которых скончался на месте. Его дочь и местный житель были госпитализированы в Белорецкую центральную районную больницу.

— Устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, — добавили в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан.

Напомним, ЧП произошло 30 января по улице Федора Алексеева. Из дома было эвакуировано более 25 человек. Взрыв уничтожил стену между кухней и залом квартиры, выбил окна.