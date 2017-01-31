Пьяный житель Кубани «заминировал» кафе «Капитан»
В Темрюкском районе в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
В Темрюкском районе в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
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В результате противоправных действий звонившего была нарушена нормальная деятельность правоохранительных органов, задействованы службы скорой медицинской помощи, пожарной части, выехавшие на место происшествия. Бомбы в кафе не нашли. Телефонного террориста задержали по горячим следам.
Уголовное дело направлено прокурором района в суд для рассмотрения.