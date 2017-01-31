Пьяный житель Кубани «заминировал» кафе «Капитан»

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, 60-летний мужчина вечером 6 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил по телефону в дежурную часть ОВД по Темрюкскому району ложные сведения о готовящемся взрыве в кафе «Капитан», расположенном в станице Тамань.

В результате противоправных действий звонившего была нарушена нормальная деятельность правоохранительных органов, задействованы службы скорой медицинской помощи, пожарной части, выехавшие на место происшествия. Бомбы в кафе не нашли. Телефонного террориста задержали по горячим следам.

Уголовное дело направлено прокурором района в суд для рассмотрения.