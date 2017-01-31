В Карагандинской области частично обрушился еще один дом. ЧП произошло в ночь с 26 на 27 января в поселке Актас, который расположен недалеко от Караганды. В двухэтажном многоквартирном доме по улице Ковыльная 43 обрушилась несущая стена в подвале одного из подъездов. В результате обвала, жители дома оказались под серьезной угрозой, передает корреспондент Tengrinews.kz. Жильцов аварийного подъезда уже эвакуировали, им предоставили временное жилье в здании местного ЦОНа. Но многие из них отказались от такого пристанища и разместились у родственников и по соседям. Несмотря на то, что заключения экспертов о возможности дальнейшего эксплуатирования здания еще нет, в остальных двух подъездах люди продолжают жить. Сейчас на обрушившейся части несущей стены образовалась большая трещина, которая, по словам жильцов, продолжает увеличиваться.

«Я с семьей проживал в трехкомнатной квартире на первом этаже именно в аварийном подъезде. Ночью 26 января у нас обвалилась несущая стена в подвале. Но сильного дефекта сразу мы не заметили, лишь утром супруга показала мне большую трещину в стене. Но она была у нас и раньше. Мы по этому поводу неоднократно обращались в местный акимат и акимат города Сарани. 27 января я заметил, что трещина стала заметно больше. А вечером у нас провалился пол. Мы сразу же вызвали службу ЧС и другие ведомства. Нас эвакуировали, предложили пожить в квартире, где нет ни электричества, ни воды. Естественно, мы отказались! Сейчас живем у друзей», — рассказал житель дома Темирбек Мариза.

Также глава семейства добавил, что он вывез из квартиры почти все вещи и некоторую мебель. У него в квартире был сделан свежий ремонт. Обрушение стены и оседание дома началось от воды, которая регулярно скапливается в подвале. Жильцы постоянно выкачивали ее самостоятельно, но определить, откуда она течет не смогли. Сейчас эвакуированные жители ждут заключения экспертов о пригодности жилья, но многие из них не скрывают, что даже если дом признают пригодным, возвращаться в свои квартиры им очень страшно.