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11:43 (мск), источник: Tengrinews

В Карагандинской области частично обрушился еще один дом

ЧП произошло в ночь с 26 на 27 января в поселке Актас, который расположен недалеко от Караганды.

Источник: Tengrinews

В Карагандинской области частично обрушился еще один дом. ЧП произошло в ночь с 26 на 27 января в поселке Актас, который расположен недалеко от Караганды. В двухэтажном многоквартирном доме по улице Ковыльная 43 обрушилась несущая стена в подвале одного из подъездов. В результате обвала, жители дома оказались под серьезной угрозой, передает корреспондент Tengrinews.kz. Жильцов аварийного подъезда уже эвакуировали, им предоставили временное жилье в здании местного ЦОНа. Но многие из них отказались от такого пристанища и разместились у родственников и по соседям. Несмотря на то, что заключения экспертов о возможности дальнейшего эксплуатирования здания еще нет, в остальных двух подъездах люди продолжают жить. Сейчас на обрушившейся части несущей стены образовалась большая трещина, которая, по словам жильцов, продолжает увеличиваться.

«Я с семьей проживал в трехкомнатной квартире на первом этаже именно в аварийном подъезде. Ночью 26 января у нас обвалилась несущая стена в подвале. Но сильного дефекта сразу мы не заметили, лишь утром супруга показала мне большую трещину в стене. Но она была у нас и раньше. Мы по этому поводу неоднократно обращались в местный акимат и акимат города Сарани. 27 января я заметил, что трещина стала заметно больше. А вечером у нас провалился пол. Мы сразу же вызвали службу ЧС и другие ведомства. Нас эвакуировали, предложили пожить в квартире, где нет ни электричества, ни воды. Естественно, мы отказались! Сейчас живем у друзей», — рассказал житель дома Темирбек Мариза.

Также глава семейства добавил, что он вывез из квартиры почти все вещи и некоторую мебель. У него в квартире был сделан свежий ремонт. Обрушение стены и оседание дома началось от воды, которая регулярно скапливается в подвале. Жильцы постоянно выкачивали ее самостоятельно, но определить, откуда она течет не смогли. Сейчас эвакуированные жители ждут заключения экспертов о пригодности жилья, но многие из них не скрывают, что даже если дом признают пригодным, возвращаться в свои квартиры им очень страшно.

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«У меня в этом подъезде трехкомнатная квартира. Я там проживала вместе с супругом и двумя сыновьями. После ЧП нам предложили комнату в Доме престарелых, но там жить мы отказались. Сейчас живем у старшего сына, в двухкомнатной квартире. Нас вместе с семьей сына восемь человек! Я каждый день хожу в акимат и прошу выделить нам нормальное жилье, но пока только обещания. А помогут ли нам вообще молчат. Говорят, что нужно дождаться заключения экспертизы. Ну хорошо, даже если дом нам немного подремонтируют, как в нем жить дальше? Ведь это ЧП может снова повториться и уже могут быть человеческие жертвы!», — рассказала жительница аварийного дома Наталья Пасечук.

По словам жильцов, в эксплуатацию данный дом был сдан еще в 1954 году. С тех пор подвал здания ни разу не ремонтировали, а в последние годы там постоянно скапливалась вода. В местном акимате корреспонденту Tengrinews.kz пояснили, что в рамках действующего законодательства людям будет оказана помощь. Но для этого сначала нужно дождаться заключения экспертной организации, которая оценит состояние и пригодность дома.

«Жителям мы предоставили временное жилье. Некоторые от него отказались, мы их не можем принудительно заселить. Мы с жителями каждый день разговариваем, знаем все о их нуждах! Они все понимают данную ситуацию! Насчет помощи, давайте все-таки дождемся заключения экспертов!», сообщил аким поселка Актас Койшибай Сулейменов.

Напомним, трагедия произошла в поселке Ша­хан близ города Шахтинска Карагандинской ­области вечером 1 января. В результате об­рушения многоквартирного жилого подъезда погибли девять человек, в том числе малоле­тние дети. В целях оказания материальной помощи пост­радавшим при обрушении части многоэтажног­о жилого дома в Шахане, организации похо­рон погибших и предоставления жилищ гражд­анам, оставшимся без жилья в результате ч­резвычайной ситуации.

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