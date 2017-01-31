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11:59 (мск), источник: PROUFU.ru

Житель Башкирии в нетрезвом состоянии угнал машину у таксиста

Накануне вечером в местный отдел МВД по Ишимбайскому району обратился 33-летний водитель такси.

Неизвестный пассажир, добравшись до пункта назначения, под угрозой расправы угнал автомобиль «Лада Ларгус», сообщает пресс-служба ведомства.

По словам потерпевшего происшествие произошло в 10 часов вечера на улице Ленина. Пьяный мужчина вызвал такси, что отправиться по нужному адресу. Но, по прибытию на место мужчина не только не заплатил водителю, но и начал угрожать ему расправой. В конечном итоге испуганный мужчина вышел из машины, в то время как преступник пересел на водительское сиденье и уехал в неизвестном направлении.

По информации из правоохранительных органов подозреваемому не удалось уехать далеко. Уже через 30 минут мужчина был пойман. Более того, изначально мужчина не реагировал на просьбу остановиться, вместо этого он разогнался и начал совершать маневры. Задержать злоумышленника удалось на Индустриальном шоссе, перекрыв всю проезжую часть.

Как оказалось, 29-летний злоумышленник уже угонял такси, не имея при этом даже водительских прав. При этом при задержании преступник оправдывал себя состоянием алкогольного опьянения. Сейчас в отношении него возбуждено очередное уголовное по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».

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