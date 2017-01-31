Экс-телеведущему Рамилю Ибрагимову грозит 3 года колонии-поселения
(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Казанском военном суде состоялись прения по уголовному делу
(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Казанском военном суде состоялись прения по уголовному делу
Прокурор, зачитав характеристику подсудимого, запросил для него 3 года в
Адвокат Ибрагимова настаивает на том, что трагедия в Орландо — это не теракт, а массовый расстрел, сравнив при этом происшествие с убийствами в Кущевке и расстрелом людей, который совершил бывший майор полиции Денис Евсюков. В защиту
Напомним, 35-летний житель Татарстана обвиняется в совершении преступления по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Накануне Казанский военный суд начал рассматривать уголовное дело.
Ранее Рамиль Ибрагимов в Инстаграме опубликовал пост, в котором поддержал стрельбу в