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13:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

Экс-телеведущему Рамилю Ибрагимову грозит 3 года колонии-поселения

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Казанском военном суде состоялись прения по уголовному делу экс-телеведущего Рамиля Ибрагимова.

Источник: ИА Татар-информ

Прокурор, зачитав характеристику подсудимого, запросил для него 3 года в колонии-поселения.

Адвокат Ибрагимова настаивает на том, что трагедия в Орландо — это не теракт, а массовый расстрел, сравнив при этом происшествие с убийствами в Кущевке и расстрелом людей, который совершил бывший майор полиции Денис Евсюков. В защиту экс-телеведущего адвокат добавил, что события в Орландо до сих пор не признаны терактом ни ЦРУ, ни президентом, ни ООН. Однако защита подсудимого признает, что Ибрагимов поступил не этично и цинично и просит назначить ему наказание в виде штрафа.

Напомним, 35-летний житель Татарстана обвиняется в совершении преступления по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Накануне Казанский военный суд начал рассматривать уголовное дело.

Ранее Рамиль Ибрагимов в Инстаграме опубликовал пост, в котором поддержал стрельбу в гей-клубе в Орландо летом 2016 года. Позже он удалил со свой страницы сообщение, но возмущённые пользователи успели сделать скриншоты и распространили их в социальных сетях. Информация попала в СМИ и вызвала общественный резонанс.

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