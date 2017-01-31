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12:04 (мск), источник: m24.ru

Четырнадцать человек спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы

Возгорание произошло в одной из квартир на 16-м этаже. Один человек погиб.

Источник: Москва 24

Четырнадцать человек спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы. Среди них было двое детей. Однако один человек погиб.

Возгорание произошло во вторник в 10:42 в доме № 18/2 на улице Суздальская. Загорелась трехкомнатная квартира, расположенная на 16-ом этаже жилого дома.

В 11:20 пожар площадью около 45 квадратных метров был локализован, а в 11:28 минут — ликвидирован.

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