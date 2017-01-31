Четырнадцать человек спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы
Возгорание произошло в одной из квартир на 16-м этаже. Один человек погиб.
Возгорание произошло в одной из квартир на 16-м этаже. Один человек погиб.
Четырнадцать человек спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы, сообщает
Возгорание произошло во вторник в 10:42 в доме № 18/2 на улице Суздальская. Загорелась трехкомнатная квартира, расположенная на 16-ом этаже жилого дома.
В 11:20 пожар площадью около 45 квадратных метров был локализован, а в 11:28 минут — ликвидирован.