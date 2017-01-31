Четырнадцать человек спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы. Среди них было двое детей. Однако один человек погиб.

Возгорание произошло во вторник в 10:42 в доме № 18/2 на улице Суздальская. Загорелась трехкомнатная квартира, расположенная на 16-ом этаже жилого дома.

В 11:20 пожар площадью около 45 квадратных метров был локализован, а в 11:28 минут — ликвидирован.