Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Ученые научились стирать плохие воспоминания
«Авдеевка на грани гибели»: бои близ Донецка не утихают
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Супруга Зельдина пережила мужа всего на 3 месяца - СМИ
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Что нового в лечении рака
Средняя зарплата медиков оказалась на 60% ниже официальной
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
15:23 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове следователи начали проверку из-за смерти ребенка после операции

В Ростове-на-Дону следователи начали проверку после смерти пятилетней девочки, которой накануне провели операцию.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

По предварительным данным, погибшей в одной из городских больниц сделали операцию по удалению аденоидов, после чего она находилась по месту жительства под наблюдением врача. Никаких осложнений после проведенной операции выявлено не было.

«Однако 29 января у девочки началось внезапное обильное кровотечение, после чего она скоропостижно скончалась. Предположительной причиной смерти стала аспирация вследствие кровотечения из носоглотки», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

При осмотре следователь не нашел признаков, свидетельствующих о насильственном характере наступления смерти. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Чтобы установить причины смерти ребенка. По факту проводится проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ДНР: силовики совершили две попытки прорыва позиций ополчения
Трамп подпишет указ о выходе из Парижского соглашения по климату
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
РПЦ грозит вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
Илон Маск начал копать подземный тоннель возле офиса SpaceX
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
«Взвешенные люди 3»: Ковальчук и худеющие пары на съемках Стала известна дата премьеры третьего сезона популярного телешоу про похудение. Сюрприз для поклонников — новые правила игры
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Трехлетняя девочка побывала в 20 странах мира Маленькая британка Бетти уже полтора года колесит по планете вместе с мамой и папой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь