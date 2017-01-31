В Братске по факту смерти ребёнка от скарлатины проводится доследственная проверка
К доследственной проверке привлечены работники медицинских учреждений и Роспотребнадзора для предотвращения распространения инфекции.
К доследственной проверке привлечены работники медицинских учреждений и Роспотребнадзора для предотвращения распространения инфекции.
В Братске проводится доследственная проверка по факту смерти 6-летнего мальчика от скарлатины. Как сообщает 31 января 2017 года
К доследственной проверке привлечены работники медицинских учреждений и Роспотребнадзора для предотвращения распространения инфекции. По результатам проверки правовую оценку дадут действиям персонала дошкольного учреждения, а также врачей Братской детской городской больницы.