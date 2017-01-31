Пьяный иркутянин зарезал компаньона по бизнесу в Бурятии
Иркутянин зарезал своего компаньона по бизнесу в Муйском районе Бурятии.
Иркутянин зарезал своего компаньона по бизнесу в Муйском районе Бурятии.
Как 31 января 2017 года сообщила
На месте преступления был задержан 40-летний иркутянин, с которым покойный занимался совместной предпринимательской деятельностью. По версии следствия, 28 января двое жителей Иркутска на автомобиле приехали в поселок Таксимо Муйского района, где у них находилось деревообрабатывающее предприятие. Вечером в тот же день мужчины на производственной базе вместе с рабочими из Китая выпили алкогольные напитки в честь наступления Нового года по лунному календарю. После этого мужчины поехала в гаражный кооператив, чтобы оставить автомобиль на ночь. Возле гаража между ними произошла ссора на почве разногласий по поводу ведения бизнеса, в ходе которой один из предпринимателей нанес другому множество ударов ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
После этого, по версии следствия, злоумышленник выкинул нож, а затем сам позвонил в правоохранительные органы и приехавшим сотрудникам
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.