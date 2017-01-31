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13:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пьяный иркутянин зарезал компаньона по бизнесу в Бурятии

Иркутянин зарезал своего компаньона по бизнесу в Муйском районе Бурятии.

Как 31 января 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по республике, ночью 29 января на территории одного из гаражных кооперативов в поселке Таксимо было обнаружено тело 38-летнего мужчины с многочисленными колото-резанными ранениями шеи и грудной клетки. Северобайкальский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На месте преступления был задержан 40-летний иркутянин, с которым покойный занимался совместной предпринимательской деятельностью. По версии следствия, 28 января двое жителей Иркутска на автомобиле приехали в поселок Таксимо Муйского района, где у них находилось деревообрабатывающее предприятие. Вечером в тот же день мужчины на производственной базе вместе с рабочими из Китая выпили алкогольные напитки в честь наступления Нового года по лунному календарю. После этого мужчины поехала в гаражный кооператив, чтобы оставить автомобиль на ночь. Возле гаража между ними произошла ссора на почве разногласий по поводу ведения бизнеса, в ходе которой один из предпринимателей нанес другому множество ударов ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После этого, по версии следствия, злоумышленник выкинул нож, а затем сам позвонил в правоохранительные органы и приехавшим сотрудникам следственно-оперативной группы заявил, что на них с приятелем напала группа неизвестных лиц. Однако в ходе осмотра места происшествия и других первоначальных следственных действий удалось установить причастность мужчины к преступлению, в связи с чем он был задержан и помещен в изолятор.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

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