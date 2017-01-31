Рядом с одной из ростовских аптек мужчина продавал шприцы с наркотиками

По данным пресс-службы Главного управления МВД России по Ростовской области, 31-летний мужчина рядом с одной из аптек пытался продать медицинские шприцы с жидкостью светло-коричневого цвета. Как показала экспертиза, в них были наркотические вещества — кодеин и дезоморфин.

«Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорит дежурный офицер отдела информации и общественный связей ГУ МВД России по Ростовской области Мария Залепилова.