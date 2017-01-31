Рядом с одной из ростовских аптек мужчина продавал шприцы с наркотиками
В Пролетарском районе Ростова полицейские задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков.
В Пролетарском районе Ростова полицейские задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков.
По данным
«Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорит дежурный офицер отдела информации и общественный связей ГУ МВД России по Ростовской области Мария Залепилова.