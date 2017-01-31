Сеть подпольных казино обнаружили силовики в Новороссийске
Сотрудниками ФСБ пресечена противоправная деятельность группы лиц, незаконно организовавших проведение азартных игр.
Сотрудниками ФСБ пресечена противоправная деятельность группы лиц, незаконно организовавших проведение азартных игр.
В ходе
Незаконная деятельность заведений была пресечена сотрудниками УФСБ РФ и УМВД России по Новороссийску.
Из незаконного оборота изъято 50 единиц различного игорного оборудования, записи т «черной» бухгалтерии, а также программное обеспечение на сумму свыше 1 млн рублей.
Все изъятые предметы и документы направлены на исследование, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.