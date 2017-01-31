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13:29 (мск), источник: Югополис

Сеть подпольных казино обнаружили силовики в Новороссийске

Сотрудниками ФСБ пресечена противоправная деятельность группы лиц, незаконно организовавших проведение азартных игр.

В ходе следственно-оперативных мероприятий в Новороссийске установлены адреса, где были организованы подпольные игровые залы, сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарском краю.

Незаконная деятельность заведений была пресечена сотрудниками УФСБ РФ и УМВД России по Новороссийску.

Из незаконного оборота изъято 50 единиц различного игорного оборудования, записи т «черной» бухгалтерии, а также программное обеспечение на сумму свыше 1 млн рублей.

Все изъятые предметы и документы направлены на исследование, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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