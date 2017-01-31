В Воронежской области сняли с продажи 1771 запрещенных спиртовых лосьонов и настоек

На прошлой неделе Роспотребнадзор продлил еще на 60 дней запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией бытового назначения. Он начал действовать еще с 26 декабря 2016 года.

Жесткую норму ввели из-за случаев массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутской области. В конца декабря специалисты воронежского Роспотребнадзора с полицейскими проводили рейды по магазинам.

«Запрещенную к реализации продукцию выявили в 62-х объектах малого бизнеса и двух сетевых магазинах, — рассказали в региональном Роспотребнадзоре. — Сняли с реализации протоколом ареста 1771 единицу запрещенной спиртсодержащей непищевой продукции, объемом 165,82 литра».

В отношении виновных лиц составили протоколы об административном правонарушении. Материалы проверок направили в суды. Сейчас уже наложили штрафы на 51 тысячу рублей с конфискацией 272 единиц запрещенной спиртосодержащей продукции.

Напомним, что сейчас действует «горячая линия», на которую вы можете сообщить о торговле запрещенными настойками или лосьонами: 8−800−700−92−84. Звонить на нее по будням можно с 10:00 до 20:00, в выходные дни — с 8:30 до 16:00.