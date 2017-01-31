Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Что нового в лечении рака
Трамп сообщил о "самом решительном действии", которое ждет США
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В Таиланде при странных обстоятельствах погиб друг Михаила Круга
В Подмосковье юноша умер после неверного диагноза
Супруга Зельдина пережила мужа всего на 3 месяца - СМИ
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Что нового в лечении рака
Средняя зарплата медиков оказалась на 60% ниже официальной
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
9NASA показало посадку зонда на Титан
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
12:34 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области сняли с продажи 1771 запрещенных спиртовых лосьонов и настоек

Рейды по магазинам проводят санитарные врачи с полицейскими.

На прошлой неделе Роспотребнадзор продлил еще на 60 дней запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией бытового назначения. Он начал действовать еще с 26 декабря 2016 года.

Жесткую норму ввели из-за случаев массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутской области. В конца декабря специалисты воронежского Роспотребнадзора с полицейскими проводили рейды по магазинам.
«Запрещенную к реализации продукцию выявили в 62-х объектах малого бизнеса и двух сетевых магазинах, — рассказали в региональном Роспотребнадзоре. — Сняли с реализации протоколом ареста 1771 единицу запрещенной спиртсодержащей непищевой продукции, объемом 165,82 литра».
В отношении виновных лиц составили протоколы об административном правонарушении. Материалы проверок направили в суды. Сейчас уже наложили штрафы на 51 тысячу рублей с конфискацией 272 единиц запрещенной спиртосодержащей продукции.

Напомним, что сейчас действует «горячая линия», на которую вы можете сообщить о торговле запрещенными настойками или лосьонами: 8−800−700−92−84. Звонить на нее по будням можно с 10:00 до 20:00, в выходные дни — с 8:30 до 16:00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Воронежской области сняли с продажи 1771 запрещенных спиртовых лосьонов и настоек
Украинские власти готовят эвакуацию 12 тысяч жителей Авдеевки
Минюст США будет защищать в суде иммиграционные указы Трампа
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
Половина россиян предложила снять запрет на хиджабы в школах
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
На Дальнем Востоке впервые проведут фестиваль шаурмы
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
«Викинг» установил рекорд за всю историю российского кино Масштабный исторический блокбастер показал высокие сборы в рекордно короткие сроки
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
В особняке российского олигарха откроют ночлежку
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Москве появится площадь имени Фиделя Кастро
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь