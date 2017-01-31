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12:40 (мск), источник: Sputnik.by

Пенсионерка с флагом на башенном кране требовала встречи с мэром

Утром 31 января на стройке элитного «Олимпик Парка» пенсионерка забралась с флагом на башенный кран, она требовала встречи с мэром и справедливой компенсации за снос своего дома в Лебяжьем, по итогам переговоров женщину сняли с башенного крана.

Источник: Sputnik.by

По информации Sputnik, сегодня судебные исполнители должны были принудительно выселить семью женщины из дома. Планируется, что на этом месте будет построен элитный комплекс. Компенсация владельцам домов, идущих под снос, людей не устроила.

Подробности чрезвычайного происшествия на радио Sputnik Беларусь сообщил пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

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По информации Ластовского, сегодня утром в МЧС поступило сообщение о том, что на башенном кране строящегося объекта в Центральном районе Минска находится женщина. Сотрудники милиции, МЧС, скорой помощи прибыли к месту происшествия, территория была оперативно оцеплена.

«Женщина выдвинула свои требования. Речь идет о несогласии с решением суда относительно стоимости жилья либо компенсации из-за сноса дома и строительства нового объекта. На место прибыло руководство ГУВД, в том числе начальник ГУВД Мингорсиполкома генерал-майор Александр Барсуков. Были предприняты все меры, чтобы ситуация завершилась без жертв», — уточнил Ластовский.

До тех пор, пока приоритетным оставался вопрос обеспечения безопасности, органы правопорядка не давали правовую оценку действиям пенсионерки.

К женщине поднялись несколько человек, они сняли флаг и начали спускать ее на землю.

Как удалось узнать Sputnik, в процессе переговоров женщине было обещано, что ее незамедлительно доставят на переговоры с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем, в случае, если она добровольно спустится на землю.

Комментарий пресс-секретаря ГУВД Мингорисполкома Александра Ластовского о чрезвычайном происшествии слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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