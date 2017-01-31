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12:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Организатор хищения средств «Альфа-Банка» осужден на два года колонии

Мотовилихинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении организатора преступной группы.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, судом установлено, что обвиняемый, являясь организатором преступной группы, совместно с соучастниками, совершили хищение денежных средств ОАО «Альфа-Банк».

Преступники, имитируя осуществление финансово-хозяйственной деятельности, связанной с торговлей строительными материалами, оформляли от имени якобы обратившихся к ним клиентов заявки на получение кредитных денежных средств банка для оплаты приобретаемых ими материалов. Получив деньги, они распоряжались ими по своему усмотрению.

В результате ОАО «Альфа-Банк» причинен ущерб в размере более 1,4 млн руб. Потерпевшими по делу признано 20 жителей Пермского края, поскольку злоумышленники при оформлении подложных документов использовали их данные и личные документы.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил организатора преступлений к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб. Также, ранее осуждены двое других соучастников и приговорены к наказанию в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев со штрафами по 200 тыс. руб. Все виновные будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме этого с подсудимых взыскан причинённый преступлением ущерб.

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