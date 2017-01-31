Организатор хищения средств «Альфа-Банка» осужден на два года колонии
Мотовилихинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении организатора преступной группы.
Мотовилихинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении организатора преступной группы.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Как сообщает
Преступники, имитируя осуществление
В результате ОАО «Альфа-Банк» причинен ущерб в размере более 1,4 млн руб. Потерпевшими по делу признано 20 жителей Пермского края, поскольку злоумышленники при оформлении подложных документов использовали их данные и личные документы.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил организатора преступлений к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб. Также, ранее осуждены двое других соучастников и приговорены к наказанию в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев со штрафами по 200 тыс. руб. Все виновные будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме этого с подсудимых взыскан причинённый преступлением ущерб.