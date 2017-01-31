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12:37 (мск), источник: РИА Крым

Крымские спасатели за сутки вытащили четыре увязших в песке авто

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости (Крым). Спасатели Черноморского аварийно-спасательного поста «Крым-СПАС» дважды выезжали для оказания помощь водителям автомобилей, застрявших в песке на пляже в районе городища Беляус. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Так, сотрудники «Крым-СПАС» оказали помощь пассажирам автомобилей Mitsubishi Pajero и Audi Q5, которые застряли в песке на расстоянии 70 метров от твердой поверхности.

«Отбуксировать авто при помощи лебедки не представлялось возможным, было принято решение эвакуировать пятерых пострадавших для обогрева в пгт. Черноморское. Водители автомобилей, жители пгт. Черноморское 1995 г. р. и пассажиры в медицинской помощи не нуждались», — отметили в пресс-службе.

Вечером того же дня спасателям снова поступила информация о том, что на этом же месте застряли в песке еще два автомобиля: Mitsubishi L200 и Audi Q7, водители которых также нуждаются в помощи спасателей.

«По прибытии спасатели «Крым-СПАС» выяснили, что водители Mitsubishi L200 и Audi Q7 съехали на пляж для оказания помощи застрявшим ранее автомобилям Mitsubishi Pajero и Audi Q5.

«Водителям удалось отбуксировать автомобили Mitsubishi Pajero и Audi Q5, однако им самим потребовалась помощь для буксировки теперь уже собственных авто. Эвакуация автомобилей стала возможна только с привлечением трактора. В медицинской помощи никто не нуждался», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в этот же день группа спасателей Судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС» отбуксировали автомобиль ВАЗ 21043, который из-за гололеда и несоблюдения скоростного режима выехал за пределы проезжей части. Водитель авто, жительница Судака, в медицинской помощи не нуждалась.

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