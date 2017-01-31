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12:52 (мск), источник: Обозреватель

Похищение мальчика под Киевом: стало известно, кто спас ребенка

После возвращения домой Вадим был сильно напуган.

Школьника, которого похитили в Белой Церкви на Киевщине, отпустила домой супруга одного из похитителей.

Об этом сообщает «КП в Украине».

По словам родственников мальчика, женщина даже посадила ребенка на маршрутку.

«Они испугались, когда “взяли” первого (задержали одного из похитителей. — Ред.), поэтому супруга одного из них посадила Вадима в маршрутку ближе к 11 вечера», — говорит тетя мальчика.

По словам женщины, после возвращения домой Вадим был сильно напуган.

«С племянником я говорила — конечно, ему было страшно, особенно когда руки скотчем связаны. После этого он несколько раз попросил проверить входные двери», — рассказала тетя Вадима.

Как писал «Обозреватель», похищение мальчика в Белой Церкви произошло 29 января.

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