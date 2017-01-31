Житель Воронежской области умер от обморожения по дороге в больницу

Житель Грибановского района умер от обморожения по дороге в больницу, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в районном отделе МВД во вторник, 31 января. Грибановца нашли утром. Мужчина был жив, но получил сильное обморожение. В ночь на 31 января температура в районе упала до -30 градусов мороза.

Мужчина позвонил в ОМВД и сообщил, что заблудился в лесу между Грибановкой и Борисоглебском и никак не может найти дорогу домой в 20:30 понедельника, 30 января. Сразу после обращения оперативно-поисковая группа из числа сотрудников Грибановского отдела МВД, спасателей из Борисоглебска и других служб отправились на помощь к 42-летнему жителю поселка Грибановский.

— Для поисков заблудившегося в лесу мужчины использовали служебную собаку, подавали знаки сиреной и мигалками. Ночью вышли на его след. Мужчина ушел в глубь леса, в противоположную сторону от трассы, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» начальник ОМВД по Грибановскому району Юрий Боев.

Грибановцу оказали первую помощь и отправили в больницу, но по дороге он скончался.