Пьяный подросток угнал машину и «поработал» таксистом

В Шира пьяный подросток угнал машину и «таксовал» на ней, сообщили в пресс-службе МВД по Хакасии. В полицию об угоне автомобиля заявил таксист — он рассказал, что около 3 часов ночи загнал его в гараж, который закрывается изнутри на обычный крючок, а утром не обнаружил.

Полицейские быстро нашли угонщика и машину, так как она была оснащена опознавательными знаками службы такси. Бдительные граждане обратили внимание на то, что машиной управлял нетрезвый водитель. Как оказалось, 15-летний житель Шира проходил ночью мимо дома таксиста и решил попробовать на прочность ворота гаража.

«Без труда открыв их, парень выкатил машину, обнаружил ключи в замке зажигания и отправился в ночной автокруиз. При этом нескольких граждан он даже подвез до места назначения, затем бросил машину на одной из улиц и ушел домой. Известно, что подросток ранее уже был судим и состоит на учете у инспекторов по делам несовершеннолетних, поэтому при беседе с сотрудниками полиции сразу признался в содеянном», — пояснили в полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, с подростком и его родителями работают инспекторы ПДН.