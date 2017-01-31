В Башкирии назвали причину взрыва бытового газа в пятиэтажном доме

По данным следственного управления СК России по РБ, хозяин квартиры и его знакомый перед тем, как произошел хлопок, занимались починкой холодильника.

— По версии следствия, мастер принес с собой газовое оборудование для пайки материалов. В ходе осуществления ремонтных работ с нарушением правил пользования газом в быту произошел хлопок с разрушением конструкций квартиры и возникновением пожара, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Светлана Абрамова.

Напомним, накануне в Белорецке произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме по улице Федора Алексеева. Взрывной волной выбило стекла, в квартире начался пожар. Один из мужчин погиб на месте, второй получил травмы и ожоги. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Медицинская помощь также понадобилась 27-летней дочери хозяина квартиры.