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13:19 (мск), источник: "Российская газета"

В Башкирии назвали причину взрыва бытового газа в пятиэтажном доме

Причиной взрыва бытового газа в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Белорецке мог стать ремонт бытовой техники.

Источник: РИА "Новости"

По данным следственного управления СК России по РБ, хозяин квартиры и его знакомый перед тем, как произошел хлопок, занимались починкой холодильника.

— По версии следствия, мастер принес с собой газовое оборудование для пайки материалов. В ходе осуществления ремонтных работ с нарушением правил пользования газом в быту произошел хлопок с разрушением конструкций квартиры и возникновением пожара, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Светлана Абрамова.

Напомним, накануне в Белорецке произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме по улице Федора Алексеева. Взрывной волной выбило стекла, в квартире начался пожар. Один из мужчин погиб на месте, второй получил травмы и ожоги. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Медицинская помощь также понадобилась 27-летней дочери хозяина квартиры.

Сразу же после случившегося следственное управление СК России по РБ начало проверку по данному происшествию. После чего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время назначен ряд экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.

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