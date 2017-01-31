В Самаре на Московском шоссе автобус врезался в легковушку: пострадали двое

По данным ГИБДД, 61-летний водитель автобуса «МАЗ» двигался со стороны улицы Авроры в направлении улицы XXII Партсъезда. По предварительной версии полицейских, проезжая перекресток, мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора, следствием чего стало столкновение с машиной «Volkswagen Polo».

В результате ДТП 45-летний водитель иномарки и его 37-летний пассажир получили травмы, с которыми были доставлены в одну из городских больниц.

По факту случившегося полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.