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14:06 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на Московском шоссе автобус врезался в легковушку: пострадали двое

В понедельник, 30 января, в 22:00 на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным ГИБДД, 61-летний водитель автобуса «МАЗ» двигался со стороны улицы Авроры в направлении улицы XXII Партсъезда. По предварительной версии полицейских, проезжая перекресток, мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора, следствием чего стало столкновение с машиной «Volkswagen Polo».

В результате ДТП 45-летний водитель иномарки и его 37-летний пассажир получили травмы, с которыми были доставлены в одну из городских больниц.

По факту случившегося полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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