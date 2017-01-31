В Темиртау семиклассник написал предсмертное послание на снегу
Он прыгнул с крыши 5-этажного дома.
Он прыгнул с крыши 5-этажного дома.
Уголовное дело по факту доведения до самоубийства семиклассника расследуют полицейские Темиртау, передает NUR.KZ со ссылкой на
Скорую помощь вызвали горожане, ставшие очевидцами трагедии. Школьник скончался в реанимации во время проведения операции в центральной больнице Темиртау, куда его доставили еще живым. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.
Семиклассник перед совершением суицида написал на снегу, что любит маму, папу и своих сестер.
По словам руководителя
«Материал зарегистрирован по части 3 статьи 105 Уголовного кодекса “Доведение до самоубийства”. Обстоятельства выясняются, проводится расследование», — сообщил Бакытжан Кудияров.