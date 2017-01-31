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13:22 (мск), источник: Nur.kz

В Темиртау семиклассник написал предсмертное послание на снегу

Он прыгнул с крыши 5-этажного дома.

Источник: Nur.kz

Уголовное дело по факту доведения до самоубийства семиклассника расследуют полицейские Темиртау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Карагандинской области.

Скорую помощь вызвали горожане, ставшие очевидцами трагедии. Школьник скончался в реанимации во время проведения операции в центральной больнице Темиртау, куда его доставили еще живым. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Семиклассник перед совершением суицида написал на снегу, что любит маму, папу и своих сестер.

По словам руководителя пресс-службы департамента внутренних дел Бакытжана Кудиярова, по факту самоубийства школьника проводился досудебное расследование.

«Материал зарегистрирован по части 3 статьи 105 Уголовного кодекса “Доведение до самоубийства”. Обстоятельства выясняются, проводится расследование», — сообщил Бакытжан Кудияров.

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