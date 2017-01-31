Возбуждено дело по факту причинения бюджету Омска ущерба на 1 млрд рублей
Сотрудники городской администрации подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.
Сотрудники городской администрации подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.
ОМСК, 31 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Следственные органы Омской области возбудили уголовное дело по факту злоупотребления сотрудниками городской администрации должностными полномочиями, что причинило ущерб местному бюджету на сумму не менее 938 млн рублей, сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова.
«Проверка прокуратуры города Омска показала, что
Прокуратура установила, что в январе 2008 года департамент имущественных отношений Омска заключил со строительной компанией «Стройбетон» договор
В 2009 году департамент обратился в суд с заявлением о расторжении договора аренды со «Стройбетоном» и взыскании неоплаченных денежных средств в связи с неисполнением условий договора. В результате стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого договор