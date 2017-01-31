Из горящего КРК «Уралец» эвакуировано 205 человек

«В 13.42 пожар в культурно-развлекательном центре “Уралец” локализован. Тушение пожара продолжается, задействованы 18 единиц пожарно-спасательной техники, 53 человека», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Возгорание произошло на 120 квадратных метрах на втором этаже в помещении фитнес клуба. По данным ведомства, горит душевая, раздевалка и кресла у ледовой арены.