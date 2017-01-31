Из горящего КРК «Уралец» эвакуировано 205 человек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января, ИА УралПолит.Ru. Во время пожара в екатеринбургском дворце спорта «Уралец» было эвакуировано 205 человек.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января, ИА УралПолит.Ru. Во время пожара в екатеринбургском дворце спорта «Уралец» было эвакуировано 205 человек.
«В 13.42 пожар в
Возгорание произошло на 120 квадратных метрах на втором этаже в помещении фитнес клуба. По данным ведомства, горит душевая, раздевалка и кресла у ледовой арены.
«Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить пожар и сообщить в пожарную охрану. До прибытия