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13:29 (мск), источник: УралПолит.ру

Из горящего КРК «Уралец» эвакуировано 205 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января, ИА УралПолит.Ru. Во время пожара в екатеринбургском дворце спорта «Уралец» было эвакуировано 205 человек.

«В 13.42 пожар в культурно-развлекательном центре “Уралец” локализован. Тушение пожара продолжается, задействованы 18 единиц пожарно-спасательной техники, 53 человека», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Возгорание произошло на 120 квадратных метрах на втором этаже в помещении фитнес клуба. По данным ведомства, горит душевая, раздевалка и кресла у ледовой арены.

«Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить пожар и сообщить в пожарную охрану. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом были эвакуированы 205 посетителей и сотрудников», — отметили в пресс-службе МЧС.

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