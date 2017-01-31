Уральца обвинили в нецензурной блокировке телефонов «скорой помощи»

— В ночь на 26 декабря прошлого года 30-летний житель Еманжелинска в состоянии алкогольного опьянения непрерывно звонил на телефон «скорой помощи» и беспричинно выражался нецензурной бранью в адрес дежурных медицинских работников, чем нарушил нормальную работу медицинского учреждения и унизил честь и достоинство сотрудников, — сообщила представитель прокуратуры области Наталья Мамаева. — Действия «телефонного террориста» квалифицированы по статье об оскорблении личности.

Теперь судьбу хулигана будет решать мировой суд. Впрочем на первый раз ему грозит только штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.