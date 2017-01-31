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14:17 (мск), источник: "Российская газета"

Уральца обвинили в нецензурной блокировке телефонов «скорой помощи»

В городе Емажелинске Челябинской области установлена личность хулигана, заблокировавшего телефоны «скорой помощи» звонками с нецензурной бранью, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

— В ночь на 26 декабря прошлого года 30-летний житель Еманжелинска в состоянии алкогольного опьянения непрерывно звонил на телефон «скорой помощи» и беспричинно выражался нецензурной бранью в адрес дежурных медицинских работников, чем нарушил нормальную работу медицинского учреждения и унизил честь и достоинство сотрудников, — сообщила представитель прокуратуры области Наталья Мамаева. — Действия «телефонного террориста» квалифицированы по статье об оскорблении личности.

Теперь судьбу хулигана будет решать мировой суд. Впрочем на первый раз ему грозит только штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

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