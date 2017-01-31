В Краснодаре директора предприятия заподозрили в неуплате налогов на 96 млн рублей
В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении директора ЗАО, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.
В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении директора ЗАО, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.
Предприятие занимается строительством и ремонтом объектов топливного и энергетического комплексов, магистральных трубопроводов. По данным следствия, руководитель ЗАО «КМУС-2» с января 2013 по декабрь 2014 года предоставил в налоговую декларации по налогу на добавленную стоимость с ложными сведениями. От уклонился от уплаты налогов на более чем 96 млн рублей, сообщает
Принимаются меры по возмещению имущественного ущерба. Расследование продолжается.