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14:03 (мск), источник: АиФ Самара

Житель Сызрани убил жену и нанес ножевые ранения тестю

В Сызрани в отношении 35-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

В понедельник, 30 января в вечернее время, мужчина, находясь рядом с одним из домов, расположенных по улице Победы в Сызрани, на почве ранее возникшего бытового конфликта, нанес своей 35-летней жене не менее семи ножевых ранений и несколько ранений ее отцу. От полученных ран женщина скончалась на месте происшествия, а ее отец был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В настоящее время жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Сызранец, нанесший ножевые ранения супруге и тестю, был задержан в этот же день. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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