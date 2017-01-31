Полиция Алматы задерживает спекулянтов билетами на Универсиаду
Полиция Алматы просит горожан и приехавших на Универсиаду гостей не покупать билеты на спортивные соревнования у спекулянтов.
Полиция Алматы просит горожан и приехавших на Универсиаду гостей не покупать билеты на спортивные соревнования у спекулянтов.
АСТАНА, 31 янв — Sputnik. Спекулянтов билетами на соревнования Универсиады задержала полиция Алматы, сообщила во вторник
По данным
«Далее по подследственности дела из подразделений полиции будут переданы в ДГД (департамент госдоходов — прим.ред.) по городу Алматы для дальнейшего разбирательства и принятия по ним решений», — отметила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.
Полиция призывает алматинцев и гостей города приобретать билеты на соревнования только у официальных источников, в кассах и
«Поскольку не исключено, что купленный с рук билет может оказаться подделкой. По всем выявленным фактам будут приняты меры, в соответствии с административным и уголовным законодательствами Казахстана», — информировала Азирбек.