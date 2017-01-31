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14:27 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске снова умирают от сомнительного виски

По версии следствия, бутылку со смертельно опасной жидкостью погибшему подарили его родственники.

Житель Березовского района Красноярского края умер, отравившись подаренным виски под маркой Jack Daniel’s. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следователей, инцидент произошел еще 26 января: в клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича скончался 56-летний житель Березовского района. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало отравление спиртосодержащей продукцией — виски с этикеткой «Джек Дениэлс». По версии следствия, бутылку со смертельно опасной жидкостью погибшему подарили его родственники.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления.

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