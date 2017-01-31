В Красноярске снова умирают от сомнительного виски

Житель Березовского района Красноярского края умер, отравившись подаренным виски под маркой Jack Daniel’s. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следователей, инцидент произошел еще 26 января: в клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича скончался 56-летний житель Березовского района. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало отравление спиртосодержащей продукцией — виски с этикеткой «Джек Дениэлс». По версии следствия, бутылку со смертельно опасной жидкостью погибшему подарили его родственники.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления.