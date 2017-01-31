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14:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми неизвестные избили 18-летнего юношу и выгнали его босиком на мороз

Полиция проводит проверку по этому факту.

Жительница Перми рассказала в соцсети шокирующую историю о том, как банда неизвестных устроила жестокую расправу над её 18-летним другом.

Как пишет девушка в паблике «Подслушано Пермь», шестеро злоумышленников выманили молодого человека в подъезд и начали избивать там, затем затащили его в квартиру и продолжили издеваться. «Моему другу состригли волосы на макушке бритвой, которую потом и сломали. Брызгали жидкостью и поджигали, сейчас у него ожоги на ногах второй степени. Капали воском на спину, таскали по ковру, разбили гитару о голову!» — пишет девушка в соцсети.

А затем, по словам свидетельницы, юношу выгнали на улицу и продолжили избивать его на морозе.

В полиции корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» сообщили, что юноша поступил в больницу 29 января. У него были ушибы, обморожение и ожоги. Сейчас по этому делу проводится проверка.

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