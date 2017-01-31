30 января в Перми сбили четырех женщин

В 07:50 по проспекту Парковый двигался автобус «НЕФАЗ». Напротив дома № 48 водитель допустил наезд на пешехода — 41-летнюю женщину. По предварительным данным, она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на запрещающий сигнал светофора. С травмами головы пермячка была госпитализирована.

В 08:10 по Низовскому проезду двигался автомобиль «Киа Сид». Напротив дома № 48 по улице Докучаева водитель сбил женщину 1962 года рождения. Пешеход выбежала навстречу из-за стоявшего в потоке автомобиля. В результате аварии женщина получила травмы головы и перелом костей носа.

В районе 10:30 по транспортной развязке со стороны ул. Калинина в направлении ул. Адмирала Ушакова двигался автомобиль «Рено-Логан». Напротив дома № 64а при выполнении поворота налево водитель допустил наезд на девушку 1995 года рождения. Пострадавшая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. Девушка получила травму головы.

В 21:32 по проспекту Декабристов двигался «Фольксваген Пассат», водитель которого напротив дома № 2 допустил наезд на пешехода — женщину 1961 года рождения. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте. После столкновения пешеход получила закрытые осколочные переломы лонной и седалищной костей.

По факту этих ДТП проводятся проверки.