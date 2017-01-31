Меренков дал старт делу о махинациях с омской землей на 938 млн

Как сообщили в Следкоме по Омской области, мэрия Омска сдала «Стройбетону» участок в 164 га под строительство жилья. Цена контракта составила более 1 млрд рублей, предполагалась и рассрочка выплат. Так, первую часть, которая составила более 230 млн рублей, застройщик в городской бюджет заплатил, что произошло одновременно с подписанием договора аренды.

«По версии следствия, в сентябре 2009 года должностные лица департамента имущественных отношений администрации города Омска заключили судебное мировое соглашение с ООО «ДСК «Стройбетон» о расторжении заключенного в 2008 году договора купли-продажи права на аренду девяти земельных участков, выделенных под жилищное строительство, отказавшись от требований по оплате задолженности за аренду земельных участков. В результате бюджет города недополучил 938 миллионов рублей», — уточнили в СК РФ по Омской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ, правда, пока что в отношении неустановленных лиц. Хотя уже известно, что мировое соглашение подписывал Вадим Меренков — на тот момент замглавы депимущества города Омска. Уже бывший чиновник скрывался 2,5 года из-за обвинения в превышении служебных полномочий по «земле Гамбурга» и сейчас сдался властям.

Отметим, что дело о земле в микрорайоне «Амурский-2» заведено по результатам прокурорской проверки, завершенной в конце 2016 года.