В Казани гендиректор фирмы не оплатил кредит на 10 миллионов рублей

С сентября 2013 года по октябрь 2016 года мужчина не выплачивал соучредителям фирмы долг по ранее заключенным договорам займа и процентам за пользование чужими средствами. Кредиторская задолженность составляла более 10 млн рублей и подлежала взысканию согласно решению суда.

По информации следствия, деньги у мужчины были, но, вопреки решению суда, гендиректор фирмы потратил их на другие цели. Чтобы создать препятствие для взыскания задолженности, мужчина сменил место жительства, не ставя в известность судебного пристава-исполнителя.

Свою вину 38-летний руководитель ООО «Юридический Центр «ЧерновЪ и Партнеры» не признал.