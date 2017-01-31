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17:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани гендиректор фирмы не оплатил кредит на 10 миллионов рублей

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Казани перед судом предстанет 38-летний гендиректор ООО «Юридический Центр «ЧерновЪ и Партнеры», который обвиняется в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

С сентября 2013 года по октябрь 2016 года мужчина не выплачивал соучредителям фирмы долг по ранее заключенным договорам займа и процентам за пользование чужими средствами. Кредиторская задолженность составляла более 10 млн рублей и подлежала взысканию согласно решению суда.

По информации следствия, деньги у мужчины были, но, вопреки решению суда, гендиректор фирмы потратил их на другие цели. Чтобы создать препятствие для взыскания задолженности, мужчина сменил место жительства, не ставя в известность судебного пристава-исполнителя.

Свою вину 38-летний руководитель ООО «Юридический Центр «ЧерновЪ и Партнеры» не признал.

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