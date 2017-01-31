В аэропорту Воронежа экстренно сел самолет из-за сердечного приступа у пассажирки
Женщине оказали помощь и пересадили её на поезд.
Женщине оказали помощь и пересадили её на поезд.
Утром во вторник, 31 января, в аэропорту Воронежа совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании «РОССИЯ». Он направлялся из
Экипаж запросил посадку
«На стоянке воздушное судно ожидал реанимобиль Воронежского областного клинического центра медицины катастроф, — рассказали в
Бригада врачей оперативно поднялась на борт. Так они провели мобильное обследование пациентки, оказали ей первую помощь.
Состояние здоровья пассажирки удалось стабилизировать, но продолжать полет было очень рискованно. Поэтому женщину сняли с рейса — сотрудники воздушной гавани помогли ей организовать дальнейшее путешествие на поезде.
А самолет с остальными пассажирами после дозаправки в 10:12 вылетел в