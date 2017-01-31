В аэропорту Воронежа экстренно сел самолет из-за сердечного приступа у пассажирки

Утром во вторник, 31 января, в аэропорту Воронежа совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании «РОССИЯ». Он направлялся из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург.

Экипаж запросил посадку из-за сердечного приступа у одной из пассажирок. 50-летняя женщина на высоте упала в обморок. Airbus А319 приземлился в Воронеже в 08:36.

«На стоянке воздушное судно ожидал реанимобиль Воронежского областного клинического центра медицины катастроф, — рассказали в пресс-службе аэропорта. — Его специалисты далеко не первый раз оказывают скорую медицинскую помощь пассажирам, в том числе, незапланированных рейсов».

Бригада врачей оперативно поднялась на борт. Так они провели мобильное обследование пациентки, оказали ей первую помощь.

Состояние здоровья пассажирки удалось стабилизировать, но продолжать полет было очень рискованно. Поэтому женщину сняли с рейса — сотрудники воздушной гавани помогли ей организовать дальнейшее путешествие на поезде.