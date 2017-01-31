Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
Умерла актриса, боровшаяся с болезнью 4 года
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
В Таиланде при странных обстоятельствах погиб друг Михаила Круга
В Подмосковье юноша умер после неверного диагноза
В Донецкой области "почти катастрофа": СМИ о реакции Порошенко
Неудачное испытание миномета Украины показали СМИ
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
16Femen объявили о распаде движения
14:32 (мск), источник: Новости Воронежа

В аэропорту Воронежа экстренно сел самолет из-за сердечного приступа у пассажирки

Женщине оказали помощь и пересадили её на поезд.

Источник: Новости Воронежа

Утром во вторник, 31 января, в аэропорту Воронежа совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании «РОССИЯ». Он направлялся из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург.

Экипаж запросил посадку из-за сердечного приступа у одной из пассажирок. 50-летняя женщина на высоте упала в обморок. Airbus А319 приземлился в Воронеже в 08:36.

«На стоянке воздушное судно ожидал реанимобиль Воронежского областного клинического центра медицины катастроф, — рассказали в пресс-службе аэропорта. — Его специалисты далеко не первый раз оказывают скорую медицинскую помощь пассажирам, в том числе, незапланированных рейсов».

Бригада врачей оперативно поднялась на борт. Так они провели мобильное обследование пациентки, оказали ей первую помощь.

Состояние здоровья пассажирки удалось стабилизировать, но продолжать полет было очень рискованно. Поэтому женщину сняли с рейса — сотрудники воздушной гавани помогли ей организовать дальнейшее путешествие на поезде.

А самолет с остальными пассажирами после дозаправки в 10:12 вылетел в Санкт-Петербург.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В аэропорту Воронежа экстренно сел самолет из-за сердечного приступа у пассажирки
Украинские власти готовят эвакуацию 12 тысяч жителей Авдеевки
Минюст США защитит в суде иммиграционные указы Трампа
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
Половина россиян предложила снять запрет на хиджабы в школах
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
Илон Маск начал копать подземный тоннель возле офиса SpaceX
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
«Викинг» установил рекорд за всю историю российского кино Масштабный исторический блокбастер показал высокие сборы в рекордно короткие сроки
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Как сделать балкон удобным и функциональным
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь