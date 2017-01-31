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14:39 (мск), источник: РБК - Украина

ГСЧС готова эвакуировать 12 тыс. человек из Авдеевки в ближайшие населенные пункты

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины готова эвакуировать 12 тыс. человек из Авдеевки в ближайшие населенные пункты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.

Источник: AFP 2016

Сообщается, что в Авдеевке местные органы власти и ГСЧС организовали работу 11 пунктов обогрева, а в системе теплоснабжения обеспечили допустимую температуру теплоносителя до 40 градусов. В городе приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений.

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«Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, к эвакуации населения могут привлечь две электрички, которые за раз способны перевезти более 1,5 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада может созвать внеочередное заседание по поводу обстрелов Авдеевки.

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