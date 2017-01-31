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14:59 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии сотрудника прокуратуры уволили за пьяный дебош

О том, что в славных рядах правоохранительных органов тоже трудятся живые люди, все мы понимаем.

Каждому человеку свойственно ошибаться и иметь слабости. Только неприятно, когда прикрытием для этих слабостей и непотребного поведения становится мундир сотрудника прокуратуры, а корочка дает чувство вседозволенности.

Так уставший на ниве трудов на око государево один из помощников прокурора Мечетлинского района Денис Выдрин решил провести вечер в модном на весь северо-восток республике клубе «Магик» в селе Большеустикинское. Нет, отдыхать в ночной клуб сотрудник пришел не в форме и не по служебной надобности. Но как утверждают другие посетители клуба, это не помешало правоохранителю, ссылаясь на свой статус задирать гостей.

— Он был почти в невменяемом состоянии, приставал к гостям клуба, пытался всех задирать. При этом он повторял, что он сотрудник надзорного ведомства и ему ничего не будет. Все свои эмоции он выражал довольно агрессивно. Я вообще удивлен, как не дошло до мордобоя. С одной стороны он настоятельно напрашивался, с другой — люди, видимо, сообразили, что не стоит с ним связываться. Я лично не видел, сел ли он потом за руль. Но это уже отдельная тема, которая касается не только морального облика сотрудников ведомства, — рассказал один из очевидцев.

Между тем, как утверждают источники, это уже не первый подобный эпизод в карьере Дениса Выдрина. Он ранее трудился заместителем руководителя Дуванского межрайонного следственного отдала СК по РБ. Якобы в одной из командировок, он, перебрав алкоголя, то ли приставал, то ли поссорился с сотрудницами гостиницы. С этим они связывают его переход из следственного в надзорное ведомство.

Видео с похождениями сотрудника гуляет в сети с начала года. К чести надзорного ведомства в Прокуратуре РБ нам сообщили, что за этот эпизод был уволен из органов прокуратуры по дискредитирующим обстоятельствам.

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