Завершилось судебное следствие по делу адвоката Мамедова
Во вторник, 31 января, в Железнодорожной райсуде Самары состоялось последнее заседание по рассмотрению уголовного дела адвоката Рамиза Мамедова, обвиняемого в мошенничестве.
Во вторник, 31 января, в Железнодорожной райсуде Самары состоялось последнее заседание по рассмотрению уголовного дела адвоката Рамиза Мамедова, обвиняемого в мошенничестве.
Напомним, он был задержан сотрудниками УФСБ при получении денег от потерпевшей за смягчение приговора ее мужу в апелляционной инстанции.
На последнее заседание защита пригласила свидетеля обвинения — сына потерпевшей. Мукангалиев — младший, будучи предупрежденным об ответственности за дачу ложных показаний, рассказал суду, что оперативный сотрудник УФСБ был у них дома.
По словам государственного обвинителя Яны Вахрамовой, фоноскопическая экспертиза показала, что голос на аудиозаписи переговоров о получении 1,5 млн руб. принадлежит Мамедову, и доказательств виновности достаточно для вынесения приговора.
Судебные прения назначены на 7 февраля.