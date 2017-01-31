Кыргызстанский поезд сошел с рельсов в Жамбылской области

АСТАНА, 31 янв — Sputnik. В Жамбылской области сошел с рельсов кыргызстанский поезд, пишет Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу министерства чрезвычайных ситуаций КР.

По данным ведомства, поезд из 57 вагонов, груженный углем, ехал в Бишкек. В селе Мерке с рельсов сошли последние шесть. Находящиеся в поезде четыре кыргызстанца не пострадали. Причины аварии пока неизвестны.

В Нацкомпании «Казахстанские железные дороги» от комментариев отказались, пояснив Sputnik Казахстан, что ЧП не имеет отношения к Казахстану, так как сам поезд и участок железной дороги относятся к Кыргызстану.

В ДЧС Жамбылской области также не прояснили ситуацию, сославшись на ту же причину.