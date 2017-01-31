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17:17 (мск), источник: Prokazan.ru

Стало известно, от чего скончался 1,5-годовалый ребенок в инфекционной больнице в Челнах

Стало известно, что причиной смерти полуторагодовалого ребенка в Набережных Челнах стал грипп. Об этом сообщает «Реальное время».

Источник: Prokazan.ru

— Он поступил в состоянии средней степени тяжести, но развился интоксикационный синдром, и мы получили летальный исход. Ребенок имел сопутствующие заболевания, которые сыграли негативную роль. Он не был привит, так как были медотводы по заболеваниям, которые не позволяли его вакцинировать, — сказал министр здравоохранения РТ Адель Вафин.

Грипп типа «А» редко дает осложнения. Но люди, которые имеют хронические заболевания находятся в группе риска, поэтому им в первую очередь надо подумать о прививке.

Отмечается, что на данный момент в инфекционные отделения больниц госпитализировано 535 человек, из них — 371 ребенок.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 января около 4 часов утра в инфекционной больнице Набережных Челнов скончался 1,5-годовалый мальчик. Мальчик был инвалидом и занимался в местном реабилитационном центре. Однако в самом реабилитационном центре отрицают, что ребенок мог подхватить грипп именно у них. Так, по словам директора центра, в последний раз, когда мальчик с мамой присутствовали на занятиях, он чувствовал себя хорошо.

Кстати, ранее ProKazan.ru писал о том, что за две недели 2017 года в Татарстане зарегистрировано 25 831 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, в частности 89 заболевших «Гонконгским гриппом» (H3N2).

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