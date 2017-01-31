В одной из школ Краснодара на уроке умер старшеклассник

Об этом Интерфаксу сообщила заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Алла Бурлуцкая.

— Мне вот только что пришла информация, что в школе во время занятий умер ребенок 17 лет. Подозрение на кровоизлияние в мозг, — сказала замминистра.

Причины и обстоятельства происшествия в настоящий момент устанавливаются.