В одной из школ Краснодара на уроке умер старшеклассник
Специалисты выясняют причины внезапной смерти ученика во время занятий в одной из школ Краснодара.
Специалисты выясняют причины внезапной смерти ученика во время занятий в одной из школ Краснодара.
Об этом Интерфаксу сообщила заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Алла Бурлуцкая.
— Мне вот только что пришла информация, что в школе во время занятий умер ребенок 17 лет. Подозрение на кровоизлияние в мозг, — сказала замминистра.
Причины и обстоятельства происшествия в настоящий момент устанавливаются.
— Ребенок не жаловался на здоровье. Такие случаи бывают при