В Воронежской области водителя приговорили к 3 годам условно за смерть пассажирки

Лискинский райсуд приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года 49-летнего жителя Каширского района, спровоцировавшего ДТП, в котором погибла 50-летняя женщина. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила помощник судьи Марина Обуханова во вторник, 31 января.

Авария произошла на трассе М4 «Дон» недалеко от поселока Давыдовка около 16:30 27 мая 2016 года. Пьяный каширец двигался в автомобиле «ВАЗ-2106» по направлению к Давыдовке, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус «ПАЗ», принадлежащий животноводческому предприятию. Водитель автобуса не пострадал, а вот пассажирка легковушки скончалась на месте от черепно-мозговой травмы.

Житель Каширского района признал свою вину в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). При вынесении приговора суд учел, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.