По делу главного судмедэксперта Прикамья допросили сотрудников ФСБ

В Свердловском районном суде Перми 31 января дали показания офицеры ФСБ Рустам Хабибуллин и Сергей Дорощенок. Как свидетели по делу о покушении на мошенничество в отношении начальника ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» (ПКБСМЭ) Александра Онянова они смогли ответить не на все вопросы суда и защиты.



Скамью подсудимых занимают бизнесмены Денис Коровка и Константин Пушкарев — давние знакомые потерпевшего Онянова, партнеры по бизнесу. Сотрудники краевого управления ФСБ минувшей осенью провели оперативный эксперимент, несколько дней скрытно фиксируя встречи и переговоры обоих бизнесменов с главным судмедэкспертом Прикамья. По версии следствия, Коровка и Пушкарев предложили Онянову за миллион рублей решить вопросы по прекращению проверки, начатой ФСБ летом 2016 года. Заподозривший обман медицинский чиновник тайком записывал беседы на личный диктофон. 3 ноября 2016 года под контролем оперативников он неподалеку от своего дома по улице Сибирской в Перми передал Пушкареву голубую папку, где среди бумаг лежала сотня пятитысячных купюр — первая половина оговоренной суммы. Бизнесменов задержали, а затем отпустили. Уголовное дело было возбуждено через пять дней.



Как будто специально для главного судмедэксперта Прикамья к уголовному делу подшиты показания одного из руководящих сотрудников краевого управления ФСБ Александра Лекомцева. Он рассказал следователю ФСБ Сергею Водяненко, что в его подразделении действительно находятся материалы проверки по факту злоупотребления должностными полномочиями неустановленными лицами из начальства ГКУЗОТ «ПКБСМЭ»: «25 августа 2016 года несколько групп сотрудников УФСБ России по Пермскому краю приняли участие в оперативно-розыскном мероприятии (ОРМ) “Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств”. Указанные мероприятия проводились как в помещениях моргов, так и в административных помещениях. Изымались документы и оргтехника, производились опросы сотрудников (…) По указанным материалам проводились, проводятся и будут проводиться различные ОРМ согласно плану».



Судья Александр Устименко 31 января 2017 года спросил: «Где в стенограмме разговора от 3 ноября 2016 года говорится, что деньги переданы именно для сотрудника ФСБ за помощь и содействие? Хотя бы косвенно — где об этом говорится?». Оперативник Дорощенок, полистав нужный том уголовного дела, процитировал несколько фраз: «Огромное спасибо, Александр Михайлович… Вопрос находится на стадии решения… Гарантий нет, но и риска нет… Пакет чертежей…». Помолчав, свидетель из спецслужбы ответил суду: «Все тут в завуалированном виде».



Комментируя «Новостям Перми» допрос, адвокат Олег Жуковский привел факты. Онянов обратился к Пушкареву за помощью по оформлению проектной документации на строительство комплекса бытового обслуживания в микрорайоне Гайва. Земельный участок находится в собственности у матери Онянова. Ведущий юрисконсульт ГКУЗО «ПКБСМЭ» Марина Кишмерешкина подтвердила 31 января в суде, что по просьбе начальника в сентябре 2016 года вручила бизнесмену «очень толстую, сантиметров десять толщиной, папку» с необходимой документацией. Свидетель Кишмерешкина призналась: «Проект по улице Новогайвинской… Это была шабашка для меня». Часть переданных бумаг была изъята 3 ноября при досмотре личной автомашины Пушкарева.



Показания, данные в суде оперативником Хабибуллиным, защита также намерена использовать в свою пользу — в том числе при допросах подсудимых. На очередном заседании, назначенном на 2 февраля, гособвинитель Антон Рапенок планирует представить дополнительные письменные доказательства. Потерпевший Онянов обратил внимание суда, что собирается в отпуск и с 3 по 8 февраля его не будет в Перми.