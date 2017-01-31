Взрыв резервуара с нефтепродуктами произошел в Волжском

Как сообщают ВДТВ в ОНД по городу Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам, в резервуаре емкостью 50 кубометров горели остатки нефтепродуктов. На тушение прибыли пожарные расчеты 13-й пожарно-спасательной части Волжского.

Спасатели локализовали огонь, охладив резервуар с остатками нефтепродуктов. Специалисты устанавливают причины ЧП. По словам очевидцев, огонь возник после резкого хлопка, во время которого фрагмент металла разорвавшейся емкости вылетел из цеха и упал у обочины автодороги № 7. По предварительным данным, никто не пострадал.