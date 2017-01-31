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17:37 (мск), источник: Калининград.Ru

Жителя Советска подозревают в сбыте поддельных денег

Полиция подозревает 25-летнего жителя Советска в сбыте поддельных денег. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

По данным полиции, с помощью фальшивой банкноты номиналом 1000 рублей злоумышленник приобрёл в магазине продукты питания. Подделку изъяли, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ — «Сбыт поддельных денег». Ему грозит до восьми лет тюрьмы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Всего полицейские изъяли три поддельные купюры. Банкноту номиналом 5000 рублей принёс в банк 20-летний житель Советска, а тысячной купюрой с признаками подделки в Калининграде пыталась расплатиться 69-летняя пенсионерка. По этим фактам проводится проверка.

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