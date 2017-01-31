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16:07 (мск), источник: УНИАН

Журналист рассказал о продвижении сил АТО под Авдеевкой в результате контратаки

Под Авдеевкой силам АТО в результате контрнаступательных действий удалось закрепиться под поселком Спартак в пригороде Донецка и перейти трассу Донецк-Горловка в районе Царского Села.

Источник: УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала.

«В результате контрнаступательных действий удалось закрепиться под Спартаком и перейти донецкую трассу в районе Царского Села. Теперь, говорят бойцы, главное чтобы не приказали отойти. Такое уже бывало… Взяли реально много новых мест», — рассказал он.

Также Бочкала отметил, что бойцы 54-й бригады принимают бои на Светлодарской дуге.

«И в Крымском снова жарко, сообщают добровольцы. Режим “тишины” сепары больше не признают. Минск отброшен на нулевую стадию. Собственно, что и требовалось доказать. Держимся», — подчеркнул журналист.

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