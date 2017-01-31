Музыканты получили реальный и условный сроки за угон «Чайки» Генпрокуратуры

«Признать Антона Рыжова виновным и назначить ему по совокупности преступлений наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, Сергею Митрофанову назначенное наказание в виде двух лет лишения свободы считать условным», — говорится в приговоре.

Ранее прокуратура просила приговорить Рыжова к пяти годам лишения свободы, а Сергея Митрофанова — к четырем. «Исправление подсудимых невозможно без изоляции от общества, они пьяные сели за руль, пять часов ездили по Москве, хорошо, что никого не сбили. Я прошу учесть степень общественной опасности преступления», — сказала представитель гособвинения.

Защита просила назначить им наказание, не связанное с изоляцией от общества, так как подсудимые полностью признали вину и раскаялись.

Рыжову инкриминировались ч. 3 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения) и ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), он находится в следственном изоляторе. Митрофанов обвинялся только по ст. 166 УК РФ.

Как сообщалось, 6 июня 2016 года полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя и пассажира угнанного в Москве из автосервиса автомобиля «Чайка». На следующий день Савеловский суд санкционировал арест Рыжова, Митрофанова суд арестовать не стал. Во время избрания им меры пресечения молодые люди сообщили, что раскаиваются в содеянном.

По данным полиции, 5 июня прошлого года в районе Кожевнической улицы инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Чайка», светопропускание стекол которого не соответствовало установленным требованиям. Водитель и пассажир находились в состоянии, внешне схожем с алкогольным опьянением, документов, удостоверяющих личность, и документов на машину у них не было, от медосвидетельствования они отказались, отметили в полиции.