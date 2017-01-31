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16:35 (мск), источник: Интерфакс

Музыканты получили реальный и условный сроки за угон «Чайки» Генпрокуратуры

Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Савеловский суд Москвы во вторник вынес приговор двум музыкантам из Самары, признанным виновными в угоне без цели хищения раритетного автомобиля «Чайка», находящегося на балансе Генпрокуратуры РФ. Как передал корреспондент «Интерфакса», об этом говорится в резолютивной части приговора судьи Дмитрия Неудахина.

«Признать Антона Рыжова виновным и назначить ему по совокупности преступлений наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, Сергею Митрофанову назначенное наказание в виде двух лет лишения свободы считать условным», — говорится в приговоре.

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Ранее прокуратура просила приговорить Рыжова к пяти годам лишения свободы, а Сергея Митрофанова — к четырем. «Исправление подсудимых невозможно без изоляции от общества, они пьяные сели за руль, пять часов ездили по Москве, хорошо, что никого не сбили. Я прошу учесть степень общественной опасности преступления», — сказала представитель гособвинения.

Защита просила назначить им наказание, не связанное с изоляцией от общества, так как подсудимые полностью признали вину и раскаялись.

Рыжову инкриминировались ч. 3 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения) и ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), он находится в следственном изоляторе. Митрофанов обвинялся только по ст. 166 УК РФ.

Как сообщалось, 6 июня 2016 года полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя и пассажира угнанного в Москве из автосервиса автомобиля «Чайка». На следующий день Савеловский суд санкционировал арест Рыжова, Митрофанова суд арестовать не стал. Во время избрания им меры пресечения молодые люди сообщили, что раскаиваются в содеянном.

По данным полиции, 5 июня прошлого года в районе Кожевнической улицы инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Чайка», светопропускание стекол которого не соответствовало установленным требованиям. Водитель и пассажир находились в состоянии, внешне схожем с алкогольным опьянением, документов, удостоверяющих личность, и документов на машину у них не было, от медосвидетельствования они отказались, отметили в полиции.

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Там сообщили, что в ходе подготовки к отправке машины на спецстоянку пассажир самовольно сел за руль, заблокировал двери и попытался скрыться, поэтому полицейские начали преследование нарушителя. В полиции отметили, что «водитель, грубо игнорируя правила дорожного движения, совершил касательные столкновения с двумя автомобилями». Поскольку на требования остановиться он не реагировал, инспектор ДПС был вынужден применить табельное оружие, после чего машина была остановлена, а водитель задержан.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах уточнил, что данный автомобиль принадлежит Генпрокуратуре РФ.

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