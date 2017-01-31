Водителю челябинской маршрутки грозит уголовное дело за разбитое стекло
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.
Водитель челябинского маршрутного микроавтобуса, вовремя не заменивший разбитое стекло, может стать фигурантом уголовного дела об оказании небезопасных услуг, сообщают в отделе пропаганды БДД ГИБДД города.
Ford маршрута № 39 с пассажирами в салоне остановили на
«Неисправный транспорт был снят с маршрута, а водитель был задержан и доставлен в отдел полиции “Калининский” для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в ГИБДД. В соответствии с уголовным кодексом, мужчине грозит крупный штраф, исправительные работы или ограничение свободы.
Добавим, что всего во время рейда на улице Молодогвардейцев 31 января сотрудники Госавтоинспекции выявили более 20 нарушений правил дорожного движения водителями маршруток. Одного из водителей задержали за нарушение