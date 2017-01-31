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15:38 (мск), источник: АиФ Челябинск

Водителю челябинской маршрутки грозит уголовное дело за разбитое стекло

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Водитель челябинского маршрутного микроавтобуса, вовремя не заменивший разбитое стекло, может стать фигурантом уголовного дела об оказании небезопасных услуг, сообщают в отделе пропаганды БДД ГИБДД города.

Ford маршрута № 39 с пассажирами в салоне остановили на северо-западе города. У машины отсутствовало одно из боковых стёкол, в отношении находившегося за рулём мужчины составили административный протокол. Маршрутку отпустили, но через несколько часов она с тем же нарушением вновь попалась инспекторам.

«Неисправный транспорт был снят с маршрута, а водитель был задержан и доставлен в отдел полиции “Калининский” для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в ГИБДД. В соответствии с уголовным кодексом, мужчине грозит крупный штраф, исправительные работы или ограничение свободы.

Добавим, что всего во время рейда на улице Молодогвардейцев 31 января сотрудники Госавтоинспекции выявили более 20 нарушений правил дорожного движения водителями маршруток. Одного из водителей задержали за нарушение паспортно-визового режима.

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