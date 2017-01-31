Водителю челябинской маршрутки грозит уголовное дело за разбитое стекло

Водитель челябинского маршрутного микроавтобуса, вовремя не заменивший разбитое стекло, может стать фигурантом уголовного дела об оказании небезопасных услуг, сообщают в отделе пропаганды БДД ГИБДД города.

Ford маршрута № 39 с пассажирами в салоне остановили на северо-западе города. У машины отсутствовало одно из боковых стёкол, в отношении находившегося за рулём мужчины составили административный протокол. Маршрутку отпустили, но через несколько часов она с тем же нарушением вновь попалась инспекторам.

«Неисправный транспорт был снят с маршрута, а водитель был задержан и доставлен в отдел полиции “Калининский” для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в ГИБДД. В соответствии с уголовным кодексом, мужчине грозит крупный штраф, исправительные работы или ограничение свободы.