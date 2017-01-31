На Дону вооруженный мужчина напал на сотрудницу АЗС, похитил деньги и уехал на такси

В дежурную часть полиции обратилась работница одной из АЗС и сообщила о том, что неизвестный ночью проник в здание автозаправки, после чего угрожал ей ножом и требовал деньги. В результате мужчина забрал из кассы 9 тыс. рублей и скрылся. После преступления злоумышленник уехал на такси.

«Было установлено, что злоумышленником оказался ранее судимый за кражу 45-летний мужчина. В ходе оперативных мероприятий его удалось задержать», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По факту возбудили уголовное дело.