В Иркутске арестованы производители суррогатного «Боярышника»
Пятерым жителям Иркутской области предъявлены обвинения в создании сети нелегальных производств спиртосодержащей жидкости «Боярышник». Об этом во вторник сообщило ГУ МВД по региону.
Пятерым жителям Иркутской области предъявлены обвинения в создании сети нелегальных производств спиртосодержащей жидкости «Боярышник». Об этом во вторник сообщило ГУ МВД по региону.
Согласно сведениям полиции, бутлегеры были задержаны на прошлой неделе. В спецоперации были задействованы силы МВД, ФСБ и подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии.
По ходатайству следствия пятеро наиболее активных участников организованной преступной группы были арестованы судом. Им предъявлены обвинения по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство и сбыт немаркированной алкогольной продукции» и чатси 4 статьи 327 УК РФ «Изготовление и использование поддельных акцизных марок». Сейчас задержанные находятся в СИЗО Иркутска.
В МВД полагают, что именно задержанными были организованы подпольные
Кроме того, в ходе рейдов там обнаружены большие партии суррогата, который поставлялся в магазины под видом водки известных брендов. Было изъято более полумиллиона пустых бутылок, тысячи поддельных этикеток и акцизных марок.
Еще одна крупная партия суррогата была задержана в районе парковки большегрузного транспорта в