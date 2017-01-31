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16:02 (мск), источник: "Российская газета"

В Иркутске арестованы производители суррогатного «Боярышника»

Пятерым жителям Иркутской области предъявлены обвинения в создании сети нелегальных производств спиртосодержащей жидкости «Боярышник». Об этом во вторник сообщило ГУ МВД по региону.

Источник: РИА "Новости"

Согласно сведениям полиции, бутлегеры были задержаны на прошлой неделе. В спецоперации были задействованы силы МВД, ФСБ и подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии.

По ходатайству следствия пятеро наиболее активных участников организованной преступной группы были арестованы судом. Им предъявлены обвинения по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство и сбыт немаркированной алкогольной продукции» и чатси 4 статьи 327 УК РФ «Изготовление и использование поддельных акцизных марок». Сейчас задержанные находятся в СИЗО Иркутска.

В МВД полагают, что именно задержанными были организованы подпольные мини-заводы в Иркутске и Усолье-Сибирском, которые ранее выявила полиция. На одном из них оказались большие запасы пластиковой тары для спиртосодержащей жидкости «Концентрат для ванн «Боярышник», которая стала причиной массовых отравлений в регионе.

Кроме того, в ходе рейдов там обнаружены большие партии суррогата, который поставлялся в магазины под видом водки известных брендов. Было изъято более полумиллиона пустых бутылок, тысячи поддельных этикеток и акцизных марок.

Еще одна крупная партия суррогата была задержана в районе парковки большегрузного транспорта в городе-спутнике Иркутска — Шелехове. В прицепе правоохранители обнаружили 12 тонн алкогольной продукции. Как уточнили правоохранители, отыскать товар помог случайный свидетель, который обратился в полицию после появившихся в СМИ публикаций.

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