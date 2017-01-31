В Иркутске арестованы производители суррогатного «Боярышника»

Согласно сведениям полиции, бутлегеры были задержаны на прошлой неделе. В спецоперации были задействованы силы МВД, ФСБ и подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии.

По ходатайству следствия пятеро наиболее активных участников организованной преступной группы были арестованы судом. Им предъявлены обвинения по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство и сбыт немаркированной алкогольной продукции» и чатси 4 статьи 327 УК РФ «Изготовление и использование поддельных акцизных марок». Сейчас задержанные находятся в СИЗО Иркутска.

В МВД полагают, что именно задержанными были организованы подпольные мини-заводы в Иркутске и Усолье-Сибирском, которые ранее выявила полиция. На одном из них оказались большие запасы пластиковой тары для спиртосодержащей жидкости «Концентрат для ванн «Боярышник», которая стала причиной массовых отравлений в регионе.

Кроме того, в ходе рейдов там обнаружены большие партии суррогата, который поставлялся в магазины под видом водки известных брендов. Было изъято более полумиллиона пустых бутылок, тысячи поддельных этикеток и акцизных марок.