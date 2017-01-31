В Воронеже на остановке «Остужева» торговали небезопасной рыбой

Оказалось, что рыбу продавали без ветеринарных документов, подтверждающих её безопасность.

Хранить и продавать продукты, которые не прошли лабораторный контроль, запрещено. Ведь неизвестно, где она произведена, есть ли в ней опасные паразиты и вредные вещества.

«Рыба, безопасность которой не подтверждена документами, является реальной угрозой для жизни и здоровья потребителя», — поясняли в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

После рейда обезличенную рыбу ограничили в обороте, а предпринимателей привлекли к административной ответственности.